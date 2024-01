Selvaggia Lucarelli | annuncio choc dopo il caso Pedretti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Personaggi tv. . Giovannaera la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Lambro. La donna era finita al centro della cronaca per aver risposto ad una recensione di un cliente che si era lamentato di essere stato messo al fianco di gay e di un disabile in carrozzina. Ora,il suicidio della ristoratrice Giovanna, sono arrivate le minacce di morte aLeggi anche: Chiara Ferragni, spunta lo scatto con i figli ediventa una furia Leggi anche: “Mi hai rotto le p**e”. Stefano Bettarinicontro: cos’è successo Leggi anche: Chiara Ferragni,...

AGI - Selvaggia Lucarelli pubblica su Instagram vari messaggi social molto duri contro di lei ("La pagherai pesantemente, ti sgozzo come un maiale") ... (agi)

Addio a Twitter? Forse non sarà così. Selvaggia Lucarelli sulle storie Instagram ha pubblicato diversi messaggi d'odio che le sono arrivati per ... (iltempo)

Selvaggia Lucarelli dopo il caso di Sant’Angelo Lodigiano ha deciso di lascia re X. “Nel trasferirmi per un pò solo su Instagram lascio alcune ... (tpi)

Addio a Twitter? Forse non sarà così. Selvaggia Lucarelli sulle storie Instagram ha pubblicato diversi messaggi d'odio che le sono arrivati per ... (iltempo)

Mae Lorenzo Biagiarelli rischiano di essere accusati di istigazione al suicidio per il caso di Giovanna Pedretti Mentre monta la polemica sui social la procura di Lodi apre un ...'Mi tocca tanto la storia di questa signora perché anche io sono andato vicino alla disperazione, poi ho reagito e sono stato forte, ma è qualcosa che ho visto da vicino" dichiara a Repubblica il ...Dopo la morte della ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti, che si sarebbe tolta la vita dopo il caso della recensione al suo locale, i social si sono scagliati contro Selvaggia Lucarelli e il suo com ...Coinvolta in polemiche sul web dopo il noto fatto di cronaca sulla ristoratrice trovata morta, Selvaggia Lucarelli ha deciso di lasciare X.