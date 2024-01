Secondo l' Oms in Europa i vaccini anti-Covid hanno evitato 1 | 4 milioni di morti | Prove inconfutabili

L'azienda farmaceutica,lui, è impegnata in uno sforzo continuo per presentare le sue proprietà intellettuali come più utili e sicure di quanto non siano e per persuadere l'establishment ...A che cosa è dovutalei "La denatalità ha che fare con un modello di vita diverso rispetto ... L'ci ha già disegnato il nostro futuro: nei prossimi quattro decenni avremo un calo di 12 ...Secondo un nuovo studio condotto dall'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) "almeno 1,4 milioni di vite" in Europa sono state "salvate grazie ai vaccini Covid 19, sicuri ed e ...Secondo il rapporto entro il 2030 la regione europea dell’Oms avrà i tassi più alti a livello globale, con una prevalenza di poco superiore al 23%. I tassi di consumo di tabacco tra le donne nella ...