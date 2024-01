Se il capo dei repubblicani inglesi vuole risparmiare | forse gli conviene tenersi il re

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Foss’anche stata una sola sterlina, sarebbe stata una sterlina di troppo: in estrema sintesi, tale è stato il puntuto commento deldei(esistono) alla notizia che il ritratto ufficiale di Carlo III è in realtà costato otto milioni di sterline. O meglio, gli otto milioni servono non tanto alla produzione dell’immagine, affidata al fido fotografo di corte Hugo Burnand, quanto alla sua distribuzione gratuita in vario formato presso tutti gli uffici pubblici del regno. Secondo Graham Smith, leader del movimento Republic, è uno scandalo che lo stato spenda dei soldi per il ritratto del re quando tutti i sudditi stanno facendo fatica a pagare l’affitto, le bollette, la spesa; la sola idea gli fa venire i vapori, perciò confida nell’abolizione della monarchia. Da italiano mi sento tuttavia di rassicurare Smith. ...