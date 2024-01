Scuole dell’infanzia comunali | dal 18 gennaio aperte iscrizioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Da giovedì 18e fino al 29 febbraio sarà possibile presentare domanda d’iscrizione alledel Comune di Napoli per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione è aperta a tutti i bambini e le bambine nati nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Si potrà presentare domanda anche per i bambini che compiranno tre anni nel2025, ma in questo caso l’ammissione alla frequenza sarà subordinata alla disponibilità dei posti e alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti. E’ quanto si legge in una nota. La domanda d’iscrizione va presentata on-line collegandosi all’indirizzo web https://www.servizieducativinapoli.it ed effettuando l’accesso con Spid (Identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale servizi) entro il 29 ...