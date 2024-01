Scrittura magica inizia a fare capolino su Google Messaggi in Italia

...ridare vita a quelle "sculture/maschere" che nella loro vita precedente avevano una funzione. Courtesy of Marco Pace S: La pittura, esattamente come la, dà molta più libertà di altre ...... per via soprattutto di quella linguache Elsa Morante piega, allarga, inventa, soprattutto ... Stavolta il lavoro di (ri)l'ha fatto insieme a compagni eccezionali, il fido Francesco ...BRINDISI - "Si è conclusa l’edizione 2023-2024 di “Scrittore di Classe”, il Concorso Nazionale di Scrittura Creativa promosso dalla “Connessione delle Scuole di Scrittura Creativa” e risolto dalla Giu ...Data: Venerdì 12 Gennaio 2022 Luogo: Ex Convento Santa Chiara, Brindisi Ora: 19:00 Una serata di grande attesa si prospetta ...