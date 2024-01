Scimmia clonata sopravvissuta 2 anni | l’esperimento in Cina

Per la prima volta il clone di una scimmia , un macaco rhesus, è nato sano ed è vissuto per oltre due anni , dopo che all’embrione è stata fornita ... (open.online)

Una scimmia sana è stata clonata con successo da un team di ricercatori cinesi ed è sopravvissuta per più di 2 anni. Un report dell'impresa è pubblicato sulla rivista 'Nature Communications'. L'esemplare è stato clonato con la tecnica del trasferimento nucleare, che consiste nel trasferire il nucleo di una cellula adulta, ossia la struttura della cellula che racchiude il Dna, in un ovocita ...