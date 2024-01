Sci alpino | Vlhova comanda lo slalom di Flachau | ma Shiffrin è vicinissima

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le solite due e poi dietro il resto del mondo. Ancora una volta è duello tra Petrae Mikaela, con la slovacca che precede di 7 centesimi l’americana dopo la prima manche dellodi. Saranno dunque le due grandi rivali a giocarsi con ogni probabilità la vittoria finale in una stagione che ha visto sul gradino più alto del podio o una o l’altra.dimostra di essere in grande forma e ha sciato molto bene nella prima parte. Una piccola sbavatura poco prima dell’ultimo dosso le ha fatto perdere qualcosa, conche ha guadagnato qualche centesimo rispetto alla slovacca proprio sul finale di manche. Terza posizione per la svedese Anna Swenn-Larsson, protagonista anche di un’ottima prova, ma comunque staccata di 52 centesimi dalla vetta. Alle sue ...