Sanremo | Alfa | ' ho letto Saffo e Platone per parlarvi d' amore | ma a 30 anni cambio vita**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - '''Vai!' nasce in California, dove sono andato per via del disco che sto scrivendo, 'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato' (in uscita il prossimo 16 febbraio, ndr). E' un disco un po' folk, un po' country, e per conoscere meglio quel tipo di cantautorato sono andato là. C'erano 30 gradi, eravamo sulla Mullholland Drive ed è nato così, con la chitarra in mano". A parlare a ruota libera con l'Adnkronos è: genovese, classe 2000, il cantante è in procinto di salire sul palco dell'Ariston per il festival di Sanremo per la prima volta in gara con 'Vai!', dopo averci provato già l'anno scorso venendo squalificato a causa di un'influenza che non gli aveva permesso di essere presente per l'esecuzione. "E' stato uno stop abbastanza traumatico per me -ricorda, al secolo Andrea De Filippi- La canzone che ...