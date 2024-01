Sanremo 2024 | lo psichiatra avverte | “Leggerezza canzoni nasconde delle insidie”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –suonerà‘a cassa dritta’, ritmi uptempo fatti per ballare, ripetersi ‘in loop’ sulle radio e scolpire nuovi tormentoni nella mente degli spettatori. Tanta dance, amore in ogni versione, qualche tema ‘impegnato’, ma non troppi. “Un bisogno di” che, agli occhi delloClaudio Mencacci, appare più che comprensibile dopo la notte del Covid e mentre soffiano forti i venti di guerra, però: “La voglia di levità è anche uno dei sintomi di quella che spesso viene chiamata la ‘Gaia apocalisse’, quel desiderio di festa, di continui ritrovi, che contagiò l’Europa della Belle Époque e che si infranse allo scoppio del primo conflitto mondiale”, unacarneficine più ...

Si può dire che Sanremo 2024 sia già iniziato per la stampa , in quanto tutte le testate giornalistiche hanno potuto ascoltare per la prima volta in ... (anticipazionitv)

Nell'attesa delle cinque intense serate del Festival di, non possiamo non considerare quanto sia piacevole trascorrere questi momenti speciali sul divano, davanti alla televisione, in buona ..."Ho preso il mio primo appartamento a Monte Carlo" spiega Matteo 'e dopo le cose sono diventate più semplici, perché prima io ero ae lei qui, poi vivendo insieme è tutto più normale. Forse ...Sembra un film già visto. Ma non lo è affatto. Bugo litiga, stavolta non con Morgan. Di mezzo ci va Lazza, che lo scorso anno ha ...Il metaverso è qualcosa di cui sappiamo davvero poco. E la lite tra Bugo e Lazza è forse una di quelle situazioni surreali che nessuno si sarebbe aspettato. Ma cosa ha fatto ...