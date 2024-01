Sanremo 2024 | le pagelle delle canzoni in anteprima | chi è candidato alla vittoria

(Di martedì 16 gennaio 2024) News tv., c’è già il nome del vincitore: le– Chi vincerà il Festival di? A scegliere il vincitore sarà come sempre il pubblico, accompagnato dgiuria demoscopica e dstampa. Dunque, è impossibile dirlo, ma attraverso ledei giornalisti è facile capire quale brano è ad oggi il più gradito. Difatti Amadeus ha deciso per la prima volta di far ascoltare lein gara a qualcuno che non facesse parte della ristrettissima cerchia dei suoi collaboratori. Nessuna canzone sembra vicinissimacome Due vite di Marco Mengoni l’anno scorso e Brividi di Blanco e Mahmood nel 2022. Scopriamo insieme l’opinione dei giornalisti… (continua a leggere ...

Maninni è uno dei volti più giovani tra i cantanti in gara a Sanremo 2024 . Entrato direttamente tra i Big, è in un momento di grande svolta per la ... (dilei)

Articoli più letti: le pagelle delle canzoni in anteprima di Chiara Oltolini Neonato abbandonato in strada, il medico: "Nudo nel gelo per un'ora o due. Lorenzo è stato fortunato" di ...Simona Tabasco in Marni Articoli più letti: le pagelle delle canzoni in anteprima di Chiara Oltolini Neonato abbandonato in strada, il medico: "Nudo nel gelo per un'ora o due. Lorenzo è ...16 gen 2024 - Dopo il primo ascolto delle canzoni, queste le quote accordate ai cantanti dai siti di scommesse ...I giornalisti hanno ascoltato in anteprima le canzoni dei Big della kermesse musicale, svelando le loro preferenze ...