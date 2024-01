Sanremo 2024 | Irama | gli autori e il messaggio dietro il brano Tu no

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024)torna in gara al Festival dicon Tu no , ecco glie di cosa parla ilè in gara al 74° Festival dicon Tu no (Warner Music Italy), undenso e viscerale, di grande impatto, che il cantautore interpreta scavando nel profondo, in un climax emotivo dove pianoforte, Orchestra e voce diventano un tutt’uno. Ilesalta al massimo le sue doti canore e interpretative e ne sottolinea il nuovo percorso artistico. In Tu noracconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita ...