Sanremo 2024 | Amadeus svela il primo ospite internazionale | “Arriva a titolo gratuito”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il cast diè ormai completo, in quanto mancano all’appello soltanto pochi dettagli., non a caso, ha intenzione di inserire solo qualche altroa quelli già annunciati in queste settimane. Ed ecco che in queste ore spunta addirittura il nome del. Di chi stiamo parlando? Di Russell Crowe, attore neozelandese che ama profondamente l’Italia. A tal proposito, il conduttore ha spiegato che il suo arrivo sarebbeto praticamente aRussell Crowe In più occasioniha spiegato chenon vedrà tantissimi super ...

Sanremo 2024 Quello che oggi non va bene per Amadeus, domani andrà bene per Amadeus. Il conduttore ha rivelato che alcuni artisti e canzoni ... (davidemaggio)

Il Festival disi tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraioe sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori diGiovani) ...Sull'influenza "in tutta la regione europea nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per il virus e un aumento del 21% dei ricoveri in terapia intensiva ...Manca sempre meno ormai al via della nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 e ieri finalmente i giornalisti hanno potuto ascoltare in ...Cambio di title sponsor per la classica della vela nel Mediterraneo, per il 2024 confermato il traguardo a Genova ...