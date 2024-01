Sangiovanni e il brano di Sanremo 2024 che parla della rottura con Giulia Stabile | “Ti ho mancato di rispetto”

Sangiovanni sarà uno dei protagonisti del prossimo Sanremo 2024 e il festival sarà per lui l'occasione per rinascere dopo un periodo buio. A ... (europa.today)

Ma Tuta gold non è un lamento, è unpotente, forse il più moderno del Festival, con un ... VOTO 6/7Con Finiscimi fa decisamente un passo avanti con un pezzo che è una ammissione di ...Unsbalorditivo, complicato da cantare ma che lei divora, come senza alcun dubbio divorerà ..., rimandato Meno fanfarone e più romantico, ma non è detto che piaccia. 'Finiscimi' è la ...Dopo Russell Crowe, Amadeus annuncia i nomi di altri due artisti a Sanremo2024. Nel frattempo la stampa nazionale pubblica i commenti a caldo sui brani ...Canzoni radiofoniche per questo Sanremo 2024. A un primo ascolto dei 30 brani degli artisti in gara non mancano i classici tormentoni ...