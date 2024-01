Sampdoria | Panada e Lemina non convincono | cessione congelata | ma i blucerchiati li lasceranno partire

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ladeve fare cassa, e cedere qualche giocatore per poter completare operazioni in entrata. Iperò si trovano in...

(4 - 3 - 2 - 1) : Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes (39 s.t.), Ricci; Benedetti, Verre (19 s.t. Barreca); De Luca (39 s.t. La Gumina). A disposizione : ...: Stankovic F., Stojanovic P., Ghilardi D., Murru N., Giordano S., Depaoli F., Yepes G. (dal 39 stS.), Ricci M., Benedetti L., Verre V. (dal 19 st Barreca A.), De Luca M. (dal 39 st ...La Sampdoria deve fare cassa, e cedere qualche giocatore per poter completare operazioni in entrata. I blucerchiati però si trovano in una situazione delicata:.Il calciomercato della Sampdoria è fermo anche in uscita: al momento né Simone Panada né Noha Lemina sono ancora tornati indietro... La Sampdoria continua ...