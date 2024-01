Samoa Joe | “Vi dico perchè ho modificato il titolo”

(Di martedì 16 gennaio 2024) iI 2024 diJoe è iniziato nel migliore dei modi essendosi laureato nuovo campione del mondo della AEW,che difenderà dalle grinfie di Hook in quel di Dynamite. Joe ha fatto una cosa mai fatta prima d’ora alla corte di Khan, ovvero personalizzare il proprio, illo ha spiegato in una recente dichiarazione. IL MIO REGNO “Questorimarrà attorno alla mia vita per molto tempo, quindi è giusto mettere le cose in chiaro! E’ stata una mia idea, questo magnifico pezzo d’oro della famiglia Khan… è il mio, il mio regno, ed è giusto che rispecchi i miei valori!”

... sia in casa repubblicana che in quella democratica, visto che il Presidente in caricaBiden ...SUPER MARTEDÌ 5 marzo Primarie dell'Alabama 50 Primarie dell'Alaska 29 Caucus territoriale delle...... fissato il 5 marzo, giorno decisivo in cui si vota in 16 Stati e nel territorio delle... I candidati del 2024 Per i democratici, oltre al presidente uscenteBiden, corrono alle primarie la ...Daniele Francini (Francio 27) analizza lo scenario da sogno di un possibile debutto in WWE di MJF proprio in occasione del Royal Rumble Match ...La AEW ha confermato diversi incontri nella nottata italiana, oltre al già certo AEW World Championship Match tra il campione Samoa Joe ed HOOK. Saranno infatti ben tre i title match per il prossimo e ...