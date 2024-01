Samardzic resta un obiettivo | affare può slittare a giugno

Balzaretti dell’ Udinese chiarisce che per Samardzic al momento non c’è nulla di imminente, solo sondaggi: la cessione non è scontata, può anche ... (napolipiu)

L'alunno Lazarchiede di uscire. " Dove devi andare " chiede il professore Aurelio. " A ... "al tuo posto " gli intima il professore Aurelio. " Qui nessuno risponde alle mie chiamate " ...Barak - Napoli Tra le priorità del Napoli c'è quella di un centrocampista e l'obiettivo principaleLazardell'Udinese. Tuttavia, la trattativa con Pozzoin stand - by e il ...Lazar Samardzic, 21 anni, resta sempre un obiettivo sullo sfondo per il Napoli, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nella trattativa per questioni legate ai diritti d’immagine e alle ...Come riferisce Gazzetta, I centrocampisti, Jordan Henderson ex Liverpool, ora in Arabia in primis, per il momento non sembrano scaldare troppo né la coppia ...