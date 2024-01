“Saluta tutti | è finita” Grande Fratello | perché dalla casa è uscita Rosanna Fratello

(Di martedì 16 gennaio 2024) C’erasuspence per il televoto il cui verdetto è stato letto da Alfonso Signorini, ieri sera, nel corso della 31esima puntata del2023. Ben otto i concorrenti, tra veterani e nuovi, che erano in nomination per l’eliminazione. Beatrice Luzzi la più salvata e l’eliminato tra gli ultimi ingressi nella dimora. Aveva appena vissuto un rivoluzionario cambio di rotta, nel gioco dello spiato appartamento di Cinecittà, tanto che Beatrice Luzzi da nemica era diventata una dispensatrice di “grandi verità”. Si era ricreduta sui nemici dell’attrice dopo la mancanza d’empatia al2023. Ma è stata lei eliminata,...

Come aveva annunciato nei mesi scorsi, Daniele Rocchetti , fondatore e storico coordinatore di “ Molte Fedi sotto lo stesso cielo” ha saluta to la ... (bergamonews)

Non c’è mai un attimo di tranquillità alla Ferrari : infatti un altro componente pare che stia per lasciare la Rossa Lo scorso anno, precisamente nel ... (sportnews.eu)

Il Capodanno in Campania sarà ricco di eventi a cui partecipare per salutare il 2023 tra musica dal vivo e noti magiche. Anche la Campania si ... (2anews)

... anno in cui si recuperava l'europeo del 2021 posticipato per covid avvenne un vero e proprio miracolo con la Nazionale bulgara, che sotto gli occhi di, cambia completamente volto, ottenendo ...Qualcuno dice che la notizia che e' in home sui giornali e' falsa. Normale amministrazione ... cinema, teatro, bowling per ragazzi disabili, lacosi' su Facebook: La nostra cara amica ...L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C. La capolista resta alla finestra sul mercato, Pice Nicola Valente del Palermo, su cui c’è l’Avellino ...Coach Cugliandro saluta la Nazionale bulgara dopo due anni e mezzo coronati ... avvenne un vero e proprio miracolo con la Nazionale bulgara, che sotto gli occhi di tutti, cambia completamente volto, ...