Salta Doig al Marsiglia | i francesi hanno chiuso per un altro terzino

(Di martedì 16 gennaio 2024) Non si farà l'affare tra Verona eper la cessione di Joshin Francia: L'Equipe assicura che l'OM ha completato...

... a centrocampo con Suslov, e Magnani che insieme a Coppola, Tchatchoua ecomporranno la difesa ... Al 26esimo Djuricbene che anticipa di testa Dumfries e Pavard, non indirizza però bene il ...... ma la palla va fuori 57' - Dumfries di piatto, ma Montipò para facilmente 54' -per Djuric, ... 26' - Occasione Hellas: Djuricanticipando di testa Dumfries e Pavard ma non indirizza bene e ...