Rugby | Nazionale Ct Quesada annuncia 34 convocati per raduno Verona

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gli azzurri continueranno la preparazione verso l'esordio al Sei Nazioni ROMA - Il ct dell'ItalGonzaloha ufficializzato la lista dei 34 atletiper ildi- in programma a partire da lunedì 22 gennaio - in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024. Nell'elenco 5

... stesso anno di Rizzoli, Alessandro Garbisi e Vintcent di pochi mesi più grandi) è il giocatore più giovane a disposizione dello staff dellache lavorerà con un gruppo formato da un mix di ...Il Ct dell'Italia del, Gonzalo Quesada , ha annunciato la lista dei convocati per il 6 Nazioni 2024 che inizierà per ... Cinque i giocatori convocati ancora senza presenze con la. Si ...Gli azzurri continueranno la preparazione verso l'esordio al Sei Nazioni ROMA (ITALPRESS) - Il ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato ...34 giocatori per preparare il prossimo Guinness Sei Nazioni 2024, che per il Galles inizierà sabato 3 febbraio con la sfida interna contro la Scozia. Warren Gatland ha annunciato i convocati per il to ...