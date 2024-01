Rugby | i convocati di Quesada per il raduno di Verona | cinque esordienti

Gli azzurri continueranno la preparazione verso l'esordio al Sei Nazioni ROMA - Il ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 34 atletiper il raduno di Verona - in programma a partire da lunedì 22 gennaio - in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024. Nell'elenco 5 esordienti e un giocatore - Ross Vintcent - alla prima ...Il Ct dell'Italia del, Gonzalo Quesada , ha annunciato la lista deiper il 6 Nazioni 2024 che inizierà per gli Azzurri allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 febbraio contro l'Inghilterra. Si tratta di un ...Gli azzurri continueranno la preparazione verso l'esordio al Sei Nazioni ROMA (ITALPRESS) - Il ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato ...34 giocatori per preparare il prossimo Guinness Sei Nazioni 2024, che per il Galles inizierà sabato 3 febbraio con la sfida interna contro la Scozia. Warren Gatland ha annunciato i convocati per il to ...