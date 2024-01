ROMA | UFFICIALE | DE ROSSI È IL NUOVO ALLENATORE

. Il club giallorosso, in seguito agli ultimi deludenti risultati, ha deciso di esonerare lo Special One . Il club capitolino, per sostituire il tecnico portoghese, ha deciso di puntare sull'ex ...Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della. Lo ha annunciato il club con una nota: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieDaniele De Rossi è il sostituto di José Mourinho sulla panchina della Roma. A confermarlo è la società giallorossa con un comunicato. "L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nomi ...Alle 13.01 José Mourinho ha lasciato Trigoria, dopo l'esonero da parte della Roma. Nel frattempo il saluto coi tifosi presenti. "Tirana (terra della vittoria in Conference League, ndr) è per sempre", ...