Roma | totonomi nuovo allenatore | da Daniele De Rossi in pole ad Antonio Conte | ecco i possibili sostituti

(Di martedì 16 gennaio 2024) José Mourinho è stato esonerato. La decisione piomba dentro Trigoria dopo i risultati insoddisfacenti della squadra non in linea con gli obiettivi della proprietà che punta alla...

Ilfa parte del gioco, ma non c'è nulla di cui parlare". Mattia Santori commenta con una ... Santori, quindi non la vedremo correre alle Europee "No, ho rifiutatoperché preferivo fare ...Sembra escluso però che sarà l'ex premier Mario Draghi il candidato del governo diper Bruxelles, perché, ha spiegato ancora la presidente del consiglio, 'oggi parlare deldella ...“Ho rifiutato Roma perché preferivo fare politica nella mia città. E in ogni caso nessuno mi ha chiesto nulla per la Ue” ...A maggio 2024 si rinnovano i vertici di Cassa depositi e prestiti. I nomi in ballo: gli uscenti Scannapieco e Gorno Tempini, ma anche Miccichè, Daffina, ...