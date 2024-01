Roma | torna “Libri al Museo” | la rassegna che riapre il dibattito culturale

AGI - Al timone della Roma , 'nave sanza nocchiere in gran tempesta' sale Capitan Futuro . L'ex bandiera giallorossa, erede designato per un decennio ... (agi)

Nel giorno in cui una bandieraa casa, con Daniele De Rossi nominato nuovo allenatore della, il calcio europeo vede ammainarne una delle più storiche. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma secondo quanto ...Il nuovo allenatore dellaè Daniele De Rossi, chein città dopo aver giocato nella sua squadra del cuore per tutta la carriera. L'ex capitano della, infatti, è entrato nelle giovanili ...C'è la possibilità che l'attaccante franco-senegalese Niang torni in Italia. Sull'ex Torino, Milan, e Genoa ci sarebbero sia il Verona che lo stesso Genoa.Mercoledì 17 gennaio torna l'appuntamento con “Storie di Futsal”, il magazine settimanale sul calcio a 5 italiano: nell' undicesima puntata spazio alla fuga dell’Olimpus Roma nella regular season dell ...