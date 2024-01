Roma | tifosi vip tra Mourinho e De Rossi | Banfi rimpiange Mou | Gassmann aspetta Daniele

La Roma ha scelto di esonerare Josè Mourinho . Scaduto il ‘credito’ per la vittoria della Conference League e quello per la finale di Europa League ... (calcioweb.eu)

Sono le ore 13 quando Josè Mourinho lascia Trigoria per l’ultima volta. A bordo di un’auto grigia, l’ormai ex allenatore della Roma saluta il ... (ilfattoquotidiano)

"Me lo sentivo che stava per succedere qualcosa perché era un mese che Mourinho cercava di rassicurare - spiega l'attore - era da un po' di tempo che circolavano voci sul fatto ... Quello che, nella speranza degli azzurri, avrà il difficile compito di mantenere in Serie A ... De Rossi al posto di Mou: dove può arrivare la Roma per i bookie Roma, 16 gen. (askanews) - Fuori Mourinho, dentro Daniele De Rossi. L'AS Roma si affida a una bandiera per condurre la squadra nella seconda metà di campionato dopo l'esonero di José Mourinho. De Rossi ... Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha commentato l'esonero di Josè Mourinho rispondendo ad alcune domande poste da Sky Sport.