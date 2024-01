Roma | tifosi vip con Mourinho | dalla rabbia di Ghini allo sconcerto di Antonio Giuliani

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'esonero di Joséda tecnico dellascuote anche il mondo dello spettacolo. Sono infatti molti gli attori, i registi e ivip di fede girossa che hanno appreso conla notizia, arrivata oggi come un vero fulmine a ciel sereno. E quasi tutti si schieranoparte dello Special One. ''Provoe dispiacere perché ormai laè diventata come una stazione di posta, ci sono allenatori e calciatori che vengono qui, guadagnano un bel po' di soldi e poi vanno via o vengono mandati via. Qualcuno una risposta ce la dovrà dare'', dice Massimoall'Adnkronos. ''Mi sto letteralmente stancando di questa squadra che non fa altro che prendere allenatori e ...