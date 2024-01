Roma | sparatoria in stile mafioso a Corviale | morto un 33enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) . Sul caso sta indagando anche l’Antimafia Ieri, lunedì 15 gennaio 2024, intorno alle 19:30, due uomini sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in largo Odoardo Tabacchi, a, quartiere alla periferia di, in quello che è sembrato un vero agguato. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi italiani, si trovavano a bordo di un’autovettura quando sono stati affiancati da un’altra auto, da cui è sceso un uomo che ha esploso diversi colpi di pistola. Uno dei due uomini, Cristiano Molè, 33 anni, è stato colpito al torace ed èsul colpo. L’altro uomo, un 30enne, è stato raggiunto da un proiettile a una gamba ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri del Nucleo Investigativo di, che stanno ...

Non ce l'ha fatta l'uomo, italiano di 33 anni, ferito ieri, poco dopo le 19:30, durante una sparatoria per strada tra Largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari a Corviale, nel quartiere alla ...Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per il 33enne romano. L'uomo, Cristiano Molè, era in auto con il 30enne rimasto ferito quando è stata esplosa una raffica di colpi contro la sua ...