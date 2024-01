Roma | Sky Sport | scelto Daniele De Rossi come sostituto di Mourinho

Il Napoli continua la sua preparazione per la partita di campionato contro la Roma . Mazzarri a lavoro per dimenticare la partita di Coppa Italia ... (ilnapolista)

Alle ore 20:45 c'è Milan-Roma a 'San Siro'. Ecco Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet (pianetamilan)

E’ in programma domani, domenica 14 gennaio 2024 alle ore 20.45, la partita Milan-Roma . Il match, valido per la ventesima giornata del campionato di ... (ilcorrieredellacitta)

I Friedkin, infatti, hanno già deciso: sarà Daniele De Rossi il prossimo a sedersi sulla panchina della. Mancano solo da definire gli ultimi dettagli dell'accordo ma il puzzle giallorosso è ...E' finita un po' come era iniziata, con un comunicato della società che ha sorpreso tutti: laannuncia che José Mourinho lascia il club con effetto immediato. 'Conserveremo per sempre grandi ricordi, ma nell'interesse del club è necessario un cambiamento immediato', hanno dichiarato Dan e ...Chiamatelo profeta o semplice intenditore, ma riascoltando oggi quell'audio di Paolo Di Canio che circolò due anni e mezzo fa, al momento della firma di Mourinho con la Roma e destinato ...José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Esonero questa mattina dopo il ko di Milano. Il primo nome per la sua sostituzione è quello di Daniele De Rossi come riferito dalla redazione di Sky ...