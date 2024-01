Roma | Sky | “Pinzi non sarà nello staff di De Rossi”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) No, Giampierononun membro dellodi Daniele Dealla. Come riporta Sky, l’ex centrocampista dell’Udinese, e noto tifoso laziale, non farà parte della squadra di DDR a Trigoria, pur essendo uno dei tecnici di fiducia delno classe 1983. La decisione è legata soprattutto alla fede calcistica di, che non ha mai nascosto la passione biancoceleste. Sia Deche l’ex giocatore friulano hanno deciso di separarsi (momentaneamente?) per questa avventura che sulla carta durerà fino a giugno. Confermato invece il nome dell’ex Lecce Giacomazzi. Nel pomeriggio dovrebbe avere luogo il primo allenamento a Trigoria. SportFace.