Roma | scelto il nuovo tecnico | ecco chi sostituirà Mourinho

La famiglia Friedkin non perde tempo e ha giàl'allenatore che prenderà il posto del portoghese Josésaluta, lae soprattutto i Friedkin hanno già il sostituto. Si tratta di Daniele De Rossi, l'unico candidato possibile in un momento così complicato e complesso. Non ci sono mai stati altri nomi, non sono mai stati contattati altri allenatori. IldellaJosésaluta il club giallorosso (Ansa Notizie.com)La cosa più sorprendente, nonostante si dirà il contrario e nonostante nella serata di ieri trapelasse l'opposto sul futuro di Mou, la proprietà aveva già contattato De Rossi la settimana scorsa, pare nella giornata di venerdì, segno che tutto o quasi era già stato deciso.