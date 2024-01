Roma | Municipio II – Italia viva | “discarica abusiva sull’Aniene | Comune e Regione si attivino per una bonifica”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “In via Foce dell’Aniene, nel secondo, a ridosso del fiume, ci sono centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati. Un’enormecon materiali di ogni genere, anche pericolosi, che si sono accumulati nel tempo facendo scattare un vero e proprio allarme ambientale. Nel rimpallo di competenze fra, nessuno è intervenuto perre la zona, metterla in sicurezza e ripristinare decoro e pulizia. Siamo preoccupati per il disinteresse e l’immobilismo delle istituzioni di fronte a una vicenda così grave, che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini e deturpando seriamente un’area di grande valore naturalistico che andrebbe invece salvaguardata. Rivolgiamo quindi un appello al sindaco Gualtieri perché si interessi alla questione. Abbiamo ...

Roma , 21 dicembre 2023 – “ quello approvato in Municipio Roma Eur e sicuramente un bilancio in chiaro scuro ”, lo afferma in una nota il capogruppo ... (ilfaroonline)

“Nel Municipio XII il M5S è impegnato da mesi in una battaglia per garantire i diritti delle persone povere senza dimora, le quali necessitano di un ... ()

“Stamattina in Terzo Municipio è andata in scena un’altra brutta pagina di cattiva amministrazione, a discapito di tutti i cittadini che si stanno ... ()

Così in un comunicato congiunto Marco Dolfi, consigliere Iv delII, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla ...Prosegue a pieno ritmo piano per la completa sostituzione dei contenitori con le nuove colorazioni entro Giubileo. E' partito nelXV diil piano operativo di sostituzione e integrazione delle batterie di cassonetti per la raccolta differenziata, predisposto da Ama d'intesa e in coordinamento conCapitale, l'...“In via Foce dell’Aniene, nel secondo Municipio, a ridosso del fiume, ci sono centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati. Un’enorme discarica abusiva con materiali di ogni genere, anche pericolosi ..."I cittadini dovranno soffrire ancora molti mesi i disagi arrecati dalla viabilità limitata, a loro va la nostra solidarietà e la promessa che continueremo ad incalzare l'esecutivo sul tema". "Questa ...