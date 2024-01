Roma | Mourinho esonerato | De Rossi in pole per il dopo Special One

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – José, lacerca il nuovo allenatore. Dal traghettatore Daniele Deal sogno Antonio Conte, l’identikit del nuovo tecnico giallorosso è ancora da definire. L’esonero a sorpresa delloOne, in attesa di ulteriori news ufficiali, apre a diversi scenari sull’immediato e sul lungo periodo per il club capitolino. La squadra secondo il proprietario Dan Friedkin aveva bisogno di una sferzata, di un cambio, anche tecnico. L’uomo che potrebbe prendere in mano questa eredità molto pesante sarebbe stato individuato in Daniele De. L’ex Capitan Futuro è in lizza per la panchina della squadra in cui ha vissuto quasi tutta l’intera da calciatore. Deha iniziato la carriera da allenatore con un’esperienza alla Spal nella ...