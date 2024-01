Roma | Mourinho esonerato | De Rossi in pole per il dopo Special One

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'esonero a sorpresa di Josèda parte dellaapre a diversi scenari sull'immediato e sul lungo periodo. La squadra secondo, il proprietario Dan Friedkin aveva bisogno di una sferzata, di un cambio, anche tecnico, e l'uomo che potrebbe prendere in mano questa eredità molto pesante sarebbe stato individuato in Daniele De

Si concludeva così il comunicato di esonero di Josée tra i nomi che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina dellac'è quello di Daniele De Rossi. Con l'ex capitano giallorosso ...Josénon è più l'allenatore dellae la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. "Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo", ..."Ulteriori informazioni sulla guida tecnica della prima squadra dalla Roma saranno comunicate a breve". Si concludeva così il comunicato di esonero di José Mourinho e tra i nomi che potrebbero ...Dopo l’esonero di Josè Mourinho, la tifoseria della Roma sogna l’arrivo di Daniele De Rossi come allenatore. Sebbene ci siano opzioni interne come Bruno Conti o Alberto De Rossi, i Friedkin potrebbero ...