Roma | Mourinho e l’esonero | Rosella Sensi “basita”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non so davvero che dire, sono. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere”.di José, da oggi non più allenatore della, lascia a dir poco sorpresa. L’ex presidente del club giallorosso, ultimo numero 1 italiano prima dell’era americana della società, all’Adnkronos si dice “” per il siluramento dello Special One, cacciato dalla famiglia Friedkin a metà stagione e a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Perplesso, a dir poco, Ettore Viol. “Un fulmine a ciel sereno”, dice il figlio dell’indimenticato presidente Dino, artefice del secondo scudetto nel 1983. “L’attaccamento della curva aè stato impagabile e sorprendente. Non credo che adesso, con il possibile arrivo di De ...