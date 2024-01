Roma | Mourinho con media punti di 1 61 | la più bassa con almeno 50 gare dal 1994 95

(Di martedì 16 gennaio 2024) Da quando allena Josè, laha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20ª giornata del torneo 2021/22, sconfitta con il Napoli al Maradona nella 20ª giornata del torneo 2022/23 e infine nuovo passo falso nella San Siro rossonera. Stavolta però la sconfitta è fatale. Josèdeve fare i conti con il terzo esonero della sua carriera, con unalontana dalla zona Champions (-5 dalla Fiorentina e con quattro squadre tra i giallorossi e i viola quarti) e con una squadra che fatica sul piano del gioco. I numeri non sono dalla parte di Mou. L’allenatore portoghese ha collezionato 96 panchine (44V, 23N, 29P) in Serie A con la, registrando unadi 1.61. Come spiega Opta, è la più ...

... con la parola al termine del tweet proposto in questi minuti, è in estrema sintesi il riassunto amaro di ciò che si può dire dell'esperienza di Joséalla, terminata non senza sorpresa ...Laha esonerato José. Daniele De Rossi è il primo nome della società giallorossa per sostituirlo. Il suo ritorno nella Capitale sarebbe gradito ai tifosi. In corsa anche Igor Tudor . Ma i ...Ulteriori aggiornamenti sulla nuova guida saranno forniti a breve L’As Roma ha annunciato con una nota l’esonero dall’incarico di allenatore della squadra giallorossa, José Mourinho: «Riteniamo che, ...Roma, 16 gen – La Roma ha esonerato José Mourinho. “L’AS Roma – si legge in una nota del club giallorosso - annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto imm ...