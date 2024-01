Roma | Liguori | Mourinho non digeribile dal sistema calcio Italia

In diretta su Tgcom24, il direttore editoriale Paoloha commentato l'esonero di Mourinho. "È sorprendente per il modo, perché lain questo momento non ha una direzione tecnica. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha già annunciato le ...Vittoria larghissima dei rossoblu' alcon reti di Loiacono, doppietta di Gomez (11 reti ... Zauli ARBITRO: Ubaldi di1 MARCATORI: 4'pt Loiacono (C), 23'pt e 3'st Gomez (C), 34'st D'Ursi (...In diretta su Tgcom24, il direttore editoriale Paolo Liguori ha commentato l'esonero di Mourinho. "È sorprendente per il modo, perché la Roma in questo momento non ha una direzione tecnica. Il diretto ...Il Genoa si muove. Oggi arriva Bohinen, poi torna Ostigard Puscas ceduto al Bari in prestito: in lista cessioni anche Galdames e Jagiello ...