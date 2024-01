Roma | le reazioni della stampa europea all’esonero di Mourinho

La maggior parte dei tifosi però era ancora dalla sua parte: in molti sottolineavano che Mourinho sarà sempre una risorsa e mai un problema per la. I problemi erano altri: i limiti evidenti ...Fioccano lesui social: "L'inferno è arrivato. Buon viaggio" oppure: "Come spesso succede ... Tifosi dellaincreduli per l'esonero di Mourinho. Grazie Mourinho. Grazie per averci regalato ...Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'addio dello Special One alla squadra della Capitale era preventivabile, ma in ...(Emanuele Zotti) José Mourinho non è più l’allenatore della Roma. La notizia con cui la città si è svegliata questa mattina ha colto tutti di sorpresa, anche i tifosi che dopo le ultime pesanti sconfi ...