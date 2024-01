Roma | inizia la contestazione | volantini contro Friedkin

(Di martedì 16 gennaio 2024) Momenti di tensione in casadopo l’esonero di José Mourinho, al suo posto Daniele De Rossi. Il portoghese paga la sconfittail Milan e il rendimento deludente della prima parte di stagione. I tifosi giallorossi si sono schierati: da una parte i favorevoli all’esonero, dall’altra i contrari. All’esterno del centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’, in Piazzale Dino Viola, sono apparsi dei, considerati dai tifosi i principali responsabili della stagione deludente della squadra giallorossa. “vattene”, si legge. News Esonero Mourinho, l'audio profetico di Di Canio: oggi i tifosi dellagli danno ragione VIDEO

derby . Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità ... (ilmessaggero)

“Il nostro principale obiettivo è rafforzare il ruolo del G7 come fattore di stabilità capace di rispondere alle gravi crisi internazionali”, ha ... (formiche)

AGI - Una "dimostrazione di affetto", ma anche un modo per "portare avanti l'eredità che ci ha lasciato". È questa, spiega la segretaria del Pd, ... (agi)

Milan Roma , match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

Milan Roma , match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

La campagna di comunicazione “ Roma PER IL Giubileo . IL Giubileo PER Roma ” entra nella sua seconda fase , consolidando il suo impegno nel celebrare ... ()

Dopo aver mosso i primi passi nell' Ostia Mare, lasi accorge di lui e Daniele De Rossila sua fantastica avventura in maglia giallorossa. Corre l'anno 2000 e da lì fino al 2019 non ci ...... il tedesco Christopher Vivell : 37 anni,come osservatore (Hoffenheim) per poi entrare nel ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti BANDIERA De Rossi alla: la sua storia giallorossa Ha speso quasi ...Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. «L'AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima ...Era nata all'improvviso, con un comunicato pubblicato nella tarda mattinata del 4 maggio 2021, ed è finita allo stesso modo con una nota apparsa sul sito del ...