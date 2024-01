Roma | il terremoto continua | la CEO Soulokou valuta le dimissioni | il motivo

The Donald è davvero imbattibile in questa corsa Esce Mourinho, entra De Rossi:nella. Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Pd; ...The Donald è davvero imbattibile in questa corsa Esce Mourinho, entra De Rossi:nella. Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Pd; ...Situazione complicata dopo l’addio di Mourinho e ancor prima di Pinto: ecco il nome del prossimo a salutare la Capitale Lo Special One saluta dunque la Roma dopo due stagioni e mezzo alla guida della ...Mourinho esonerato dalla AS Roma. A sorpresa, i giallorossi hanno cacciato il portoghese con effetto immediato, dopo l'ultima sconfitta con il Milan. Ecco il comunicato del club che annuncia ...