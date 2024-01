Roma | il nuovo allenatore scalpita | ecco il candidato!

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024), ora si attende solamente l’annuncio della nomina delchi è il candidato principale Sembrava un martedì mattina fin troppo normale e tranquillo nel mondo del calcio. In particolar modo per i tifosi della. Ed invece, poco prima delle ore 09:30, arriva un comunicato che spiazza completamente i supporters giallorossi e non solo: José Mourinho è stato esonerato. Una scelta inevitabile quella presa dai proprietari americani, Dan e Ryan Friedkin. Gli ultimi risultati ottenuti sono stati fin troppo deludenti. Scelto il prossimodella(Foto LaPresse) Cityrumors.itLe gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono state essenzialmente due: le sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia (quarto derby perso da quando era ...