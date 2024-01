ROMA Finge di essere figlio in difficolta’ e si fa dare 1500 euro da 95enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) CRONACA DI– Ha utilizzato, insieme a un complice, la tecnica delinper farsida una donna di 95 anni a Monte Sacro, a, circae diversi gioielli d’oro, ma e’ stato fermato e arrestato. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia diPiazza Dante hanno ammanettato un 18enne della provincia di Napoli, accusato di estorsione in concorso. I fatti risalgono allo scorso 8 gennaio, quando i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in via di Val Padana, dove l’anziana donna era stata chiamata al telefono da uno sconosciuto che le aveva fatto credere diil, al quale avrebbe dovuto consegnare per il tramite di un suo amico una grossa somma di denaro, per ...