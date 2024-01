Roma | esonerato José Mourinho!

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo la sconfitta di San Siro con il Milan la società giallorossa ha deciso di rimuovere il tecnico portoghese Bufera in casa: è giunta pochi minuta fa, la notizia ufficiale dell‘esonero diMourinho dalla panchina giallorossa. Decisiva l’ennesima sconfitta, con il Milan a San Siro per 3-1 che allontana i giallorossi dalla zona Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

