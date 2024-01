Roma | De Rossi nuovo allenatore? Nel suo staff un ex Lazio

Leggi su notizie

(Di martedì 16 gennaio 2024), Daniele Depronto a diventare il? Nel suopotrebbe approdare un ex calciatore e tifoso dellaCome un fulmine a ciel sereno, nelle prime ore del mattino, è arrivata la notizia che ha scosso il mondo della. In particolar modo quella dei tifosi visto che il loro condottiero, José Mourinho, è stato esonerato dall’incarico. Insieme al nativo di Setubal anche i suoi collaboratori sono stati silurati dal loro incarico. A meno di clamorosi colpi di scena (anche se non dovrebbero essercene affatto) ilsarà una vecchissima conoscenza dei giallo. Soprattutto (e solo) come calciatore. Daniele Deporta un exnel suo ...