Roma De Rossi | ecco lo staff del nuovo allenatore

(Di martedì 16 gennaio 2024), Daniele Deha svolto oggi il suo primo allenamento dadei giallocon il suotutti i nomi Daniele Deha già diretto il suo primo allenamento datecnico della. Per l’occasione iltecnico ha presentato anche il, che lo seguirà in questa avventura in giallorosso. Come vice ci sarà Guillermo Giacomazzi, che già aveva ricoperto questo ruolo alla SPAL. Insieme a lui ci saranno: il match analyst Francesco Checchucci, il preparatore atletico Giovanni Brignardello, il preparatore dei portieri Simone Farelli (ex estremo difensore che ha chiuso la carriera proprio nellanel 2021) ed Emanuele ...

Daniele De Rossi per questa sera resterà a dormire a Trigoria insieme a tutto il suo staff. Sono in corso, e proseguiranno per tutta la serata, riunioni per programmare la nuova avventura alla Roma. Dopo gli ultimi deludenti risultati, la Roma ha deciso di cambiare tecnico già da subito, sostituendo Mourinho con Daniele De Rossi. Ma per giugno la famiglia Friedkin si è orientata verso Antonio Con ...