Roma | De Rossi e quella promessa ad Adani VIDEO

Intervenuto a Casa Sky Sport durante il periodo del lockdown, nell'aprile del 2020, Daniele Deaveva parlato della possibilità di diventare, un giorno, allenatore della: 'Io vorrei che succedesse ma voglio che accada perchè sono un allenatore che lo merita, non perchè da calciatore ...Daniele Deè pronto a fare il suo debutto sulla panchina della, un 'evento' già sfiorato in famiglia. L'ex centrocampista allenerà suoi vecchi compagni di squadra e si ritroverà di fronte mister e ...Ai soldi spesi per Mourinho la Roma dovrà ora aggiungere quelli per il nuovo allenatore: la bandiera Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza negativa alla Spal (retrocesso in Serie C), prenderà molto ...Home Adn Kronos Roma, tifosi vip tra Mourinho e De Rossi: Banfi rimpiange Mou, Gassmann aspetta Daniele L’esonero di José Mourinho da tecnico della Roma scuote anche il mondo dello spettacolo. Sono in ...