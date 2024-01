Roma | De Rossi e l' incredibile coincidenza della posizione in classifica

La nuova location sarà il punto di riferimento per le oltre 2.600 persone di Deloitte operative sulla capitale Deloitte inaugura oggi la sua nuova ... (sbircialanotizia)

Deloitte inaugura nuova sede a Roma - 1000 nuove assunzioni previste in prossimi 3 anni

(Adnkronos) – Deloitte inaugura oggi la sua nuova sede a Roma in via Vittorio Veneto 89. La nuova location sarà il punto di riferimento per le oltre ... (periodicodaily)