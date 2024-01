Roma | De Rossi è il nuovo allenatore | “Pronto a dare tutto”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Daniele Deè ufficialmente ildella. L’ex centrocampista, alla prima esperienza sulla panchina di Serie A, sostituisce Josè Mourinho, esonerato questa mattina. “Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’ASa Daniele De, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione”, hanno affermato Dan e Ryan Friedkin. “Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i pmi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un ...

...valeva la possibilità di avere un'altra chance per provare a salvare una stagione che vede la... Su Desulla panchina giallorossa, Cento dice: "Per i tifosi è una icona, non si discute. Ma mi ...... le perplessità " legittime " sulle capacità di Dedi dare una sterzata alla stagione giallorossa. Nel giro di poche ore, laè passata dal manager con 26 titoli in bacheca a un esordiente ...Mourinho lascia Trigoria insieme allo staff tecnico: “Grazie a voi per questi due anni”, ha detto lo Special One ai presenti. Prima di andare, il portoghese ha salutato tutti i dipendenti: secondo Gia ...Daniele De Rossi in panchina al posto di Mourinho è una favola giallorossa: dopo suo padre Alberto, per anni allenatore della Primavera (ora è ...