Roma | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore | “Emozione indescrivibile” VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024Deè ildella. L’ex “Capitan Futuro”, che doveva il soprannome al fatto di essere considerato l’erede di Francesco Totti alla guida dei gialloin campo, prende il posto di Josè Mourinho, esonerato in mattinata da Dan Friedkin. “L’ASè lieta di annunciare cheDeè stato nominatoResponsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, Deritornerà nel ruolo die farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico”, scrive la società nella nota che ...

