Riuscirà il conclave di Gubbio a risolvere la Grande Confusione del Pd?

(Di martedì 16 gennaio 2024) Aleggia sul Partito democratico una nuova grana, quella relativa a un eventuale coinvolgimento dell’Italia nella crisi del Mar Rosso. Il rischio, come vedremo, è una spaccatura tra interventisti e pacifisti. La questione comincia a girare in un partito che sembra perennemente frastornato. In questo quadro ildi, che non è un romanzo gotico, non sarà nemmeno un avvenimento di portata storica ma un innocuo incontro dei deputati del Pd giovedì e venerdì per un po’ di chiacchiere (senza nemmeno distintivo) sull’universo mondo. Mentre nel partito crescono ogni giorno le tensioni in vista delle regionali e delle europee che potrebbero far saltare Elly Schlein (ormai tutti la vedono così), è stata una precisa scelta della capogruppo Chiara Braga quella di evitare un approccio diretto alle questioni politiche più scottanti. Le risposte alla ...