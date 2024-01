RISULTATI | TNA Snake Eyes 14 01 2024

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 gennaio 2024) Idello Show andato in scena a Las Vegas, Nevada: TNADomenica 14 Gennaio – Las Vegas, Nevada (USA) Rhino batte Shera Six Way MatchJake Something batte El Hijo del Vikingo, KUSHIDA, Laredo Kid, Mike Bailey e Trey Miguel Xia Brookside batte Tasha Steelz Tag Team MatchGrizzled Young Vets (James Drake & Zack Gibson) battono Eric Young & Frankie Kazarian PCO batte Jai Vidal Chris Bey batte Kevin Knight Tag Team MatchDirty Dango & Oleg Prudius battono Damian Drake & Dante King TNA Knockouts World Title MatchJordynne Grace (c) batte Trinity e mantiene il Titolo Nic Nemeth batte Zachary Wentz Tag Team MatchMK Ultra (Killer Kelly & Masha Slamovich) battono Dani Luna & Jody Threat Josh Alexander batte Will Ospreay Six Man Tag Team MatchKazuchika ...