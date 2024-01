Ristoratrice suicida | l' analisi dello psichiatra | la gogna e il punto di rottura

Leggi su iltempo

Giovanna Pedretti, ladi Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) finita al centro di una bufera mediatica e poi trovata senza vita, è "una vicenda molto amara che ci fa pensare su quanto l'esposizione in ogni caso mediatico sui social possa intercettare delle situazioni di fragilità o che diventano tali. Non hanno gli strumenti per poter essere esposti a quelle luci della ribalta e possono incappare in undi criticità, di". LoClaudio Mencacci, direttore emerito di Neuroscienze all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e co-presidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), lo ha spiegato ad Adnkronos Salute. In pochi giorni la donna è finita nel mirino di offese social, dopo che è stata messa in discussione la veridicità di quanto accaduto. Domenica è stata ritrovata senza vita ...